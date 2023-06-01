В 1-м сезоне сериала «Те дни» Японию потрясло землетрясение, которое повлекло за собой мощное цунами. 14-метровые волны обрушились на побережье Японии. Они прокатились по сооружениям, которые защищали электростанцию Фукусима-1, нанеся при этом большой вред. Три ядерных реактора расплавились, что спровоцировало три взрыва. События развернулись в течение семи дней. В проекте они представлены глазами разных людей: представителя правительственной структуры, сотрудника станции и работника электроэнергетической компании. Помимо этого, высказались обычные люди, которые наблюдали за событиями удаленно от эпицентра разрушений.