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Постер к 1-му сезону сериала Те дни
Киноафиша Сериалы Те дни Сезоны Сезон 1

The Days 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Те дни»

В 1-м сезоне сериала «Те дни» Японию потрясло землетрясение, которое повлекло за собой мощное цунами. 14-метровые волны обрушились на побережье Японии. Они прокатились по сооружениям, которые защищали электростанцию Фукусима-1, нанеся при этом большой вред. Три ядерных реактора расплавились, что спровоцировало три взрыва. События развернулись в течение семи дней. В проекте они представлены глазами разных людей: представителя правительственной структуры, сотрудника станции и работника электроэнергетической компании. Помимо этого, высказались обычные люди, которые наблюдали за событиями удаленно от эпицентра разрушений.

 

Список серий 1-го сезона сериала «Те дни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Атомная электростанция Фукусима-дайити полностью обесточена The Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant is Submerged
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2023
Эвакуироваться не нужно No Need to Evacuate
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2023
Радиоактивные выбросы будут минимальными Radioactive Emissions Will Be Minimal
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2023
Это будет означать, что мы отвернулись от всей Фукусимы It Would Mean Turning Our Backs on Fukushima
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2023
Наша компания спятила Our Company Has Lost Its Mind
Сезон 1 Серия 5
1 июня 2023
Я не могу покинуть это место живым I Can No Longer Leave Here Alive
Сезон 1 Серия 6
1 июня 2023
Определите условия эвакуации Decide the Conditions for Evacuation
Сезон 1 Серия 7
1 июня 2023
Сценарий гибели Японии A Scenario of Japan's Collapse
Сезон 1 Серия 8
1 июня 2023
График выхода всех сериалов
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