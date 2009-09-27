Во 2-м сезоне сериала «Убийство» тело женщины обнаружили в городском парке. Спустя некоторое время после этого стало известно об убийстве бывшего солдата, который служил в Афганистане. Саре Лунд предстоит выяснить, связаны ли между собой эти преступления. Довольно быстро она обнаруживает связь между убитой женщиной и приятелем военного Рабена Алланом Майгом Поулсеном. Рабен приходит в ярость, когда выясняет, что его прошение об освобождении отклонили. Бывший солдат Рабен пускается в бега и ищет бывшего армейского капеллана, который знакомит его с еще одним бывшим военным, Крюгером. Они встречаются...