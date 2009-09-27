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Постер к 2-му сезону сериала Убийство
Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 2

Forbrydelsen 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Убийство »

Во 2-м сезоне сериала «Убийство» тело женщины обнаружили в городском парке. Спустя некоторое время после этого стало известно об убийстве бывшего солдата, который служил в Афганистане. Саре Лунд предстоит выяснить, связаны ли между собой эти преступления. Довольно быстро она обнаруживает связь между убитой женщиной и приятелем военного Рабена Алланом Майгом Поулсеном. Рабен приходит в ярость, когда выясняет, что его прошение об освобождении отклонили. Бывший солдат Рабен пускается в бега и ищет бывшего армейского капеллана, который знакомит его с еще одним бывшим военным, Крюгером. Они встречаются...

Список серий 2-го сезона сериала «Убийство » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
День 1 Day 1
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2009
День 2 Day 2
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2009
День 3 Day 3
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2009
День 4 Day 4
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2009
День 5 Day 5
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2009
День 6 Day 6
Сезон 2 Серия 6
1 ноября 2009
День 7 Day 7
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2009
День 8 Day 8
Сезон 2 Серия 8
15 ноября 2009
День 9 Day 9
Сезон 2 Серия 9
22 ноября 2009
День 10 Day 10
Сезон 2 Серия 10
29 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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