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Постер к 3-му сезону сериала Убийство
Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 3

Forbrydelsen 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Убийство »

В 3-м сезоне сериала «Убийство» детектив Сара Лунд продолжает заниматься расследованием самых запутанных преступлений. В доках Копенгагена обнаружили части тела. Это случилось всего за несколько часов до прибытия премьер-министра. Вскоре становится известно о похищении дочери Роберта Цойтена Эмили. Сотрудники правоохранительных органов пытаются отыскать похитителя. Очевидно, что он не остановится ни перед чем, чтобы получить долг. Попытки поймать этого человека оказались неудачными. Герои встают перед непростым выбором: подчиняться инструкциям преступника или действовать вопреки его распоряжениям, рискуя жизнью Эмили?

Список серий 3-го сезона сериала «Убийство » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
День 1 Day 1
Сезон 3 Серия 1
23 сентября 2012
День 2 Day 2
Сезон 3 Серия 2
30 сентября 2012
День 3 Day 3
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2012
День 4 Day 4
Сезон 3 Серия 4
14 октября 2012
День 5 Day 5
Сезон 3 Серия 5
21 октября 2012
День 6 Day 6
Сезон 3 Серия 6
28 октября 2012
День 7 Day 7
Сезон 3 Серия 7
4 ноября 2012
День 8 Day 8
Сезон 3 Серия 8
11 ноября 2012
День 9 Day 9
Сезон 3 Серия 9
18 ноября 2012
День 10 Day 10
Сезон 3 Серия 10
25 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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