В 3-м сезоне сериала «Убийство» детектив Сара Лунд продолжает заниматься расследованием самых запутанных преступлений. В доках Копенгагена обнаружили части тела. Это случилось всего за несколько часов до прибытия премьер-министра. Вскоре становится известно о похищении дочери Роберта Цойтена Эмили. Сотрудники правоохранительных органов пытаются отыскать похитителя. Очевидно, что он не остановится ни перед чем, чтобы получить долг. Попытки поймать этого человека оказались неудачными. Герои встают перед непростым выбором: подчиняться инструкциям преступника или действовать вопреки его распоряжениям, рискуя жизнью Эмили?