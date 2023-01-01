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Убийство
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Убийство , список сезонов
Forbrydelsen
18+
Год выпуска
2007
Страна
Дания/Норвегия/Швеция/Германия
Эпизод длится
55 минут
Телеканал
DR1
Список сезонов сериала «Убийство »
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
7 января 2007 - 25 ноября 2007
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
27 сентября 2009 - 29 ноября 2009
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
23 сентября 2012 - 25 ноября 2012
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