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Постер к 1-му сезону сериала Убийство
Киноафиша Сериалы Убийство Сезоны Сезон 1

Forbrydelsen 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 18 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийство »

В 1-м сезоне сериала «Убийство» детектив Сара Лунд расследует сложные дела с политическими мотивами. Жестокое убийство молодой девушки запустило масштабное полицейское расследование, которое угрожает испортить карьеру местного политика Троэлса Хартманна и запланированную отставку Сары. Тело пропавшей студентки нашли в брошенном автомобиле. Подозрение сразу упало на Троэлса Хартманна. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машина оформлена на его предвыборный штаб. Однако в скором времени оказалось, что у многих людей были причины расправиться с девушкой.

Список серий 1-го сезона сериала «Убийство » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
День 1 Day 1
Сезон 1 Серия 1
7 января 2007
День 2 Day 2
Сезон 1 Серия 2
14 января 2007
День 3 Day 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2007
День 4 Day 4
Сезон 1 Серия 4
28 января 2007
День 5 Day 5
Сезон 1 Серия 5
4 февраля 2007
День 6 Day 6
Сезон 1 Серия 6
11 февраля 2007
День 7 Day 7
Сезон 1 Серия 7
18 февраля 2007
День 8 Day 8
Сезон 1 Серия 8
25 февраля 2007
День 9 Day 9
Сезон 1 Серия 9
4 марта 2007
День 10 Day 10
Сезон 1 Серия 10
11 марта 2007
День 11 Day 11
Сезон 1 Серия 11
23 сентября 2007
День 12 Day 12
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2007
День 13 Day 13
Сезон 1 Серия 13
7 октября 2007
День 14 Day 14
Сезон 1 Серия 14
14 октября 2007
День 15 Day 15
Сезон 1 Серия 15
21 октября 2007
День 16 Day 16
Сезон 1 Серия 16
28 октября 2007
День 17 Day 17
Сезон 1 Серия 17
4 ноября 2007
День 18 Day 18
Сезон 1 Серия 18
11 ноября 2007
День 19 Day 19
Сезон 1 Серия 19
18 ноября 2007
День 20 Day 20
Сезон 1 Серия 20
25 ноября 2007
График выхода всех сериалов
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