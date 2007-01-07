В 1-м сезоне сериала «Убийство» детектив Сара Лунд расследует сложные дела с политическими мотивами. Жестокое убийство молодой девушки запустило масштабное полицейское расследование, которое угрожает испортить карьеру местного политика Троэлса Хартманна и запланированную отставку Сары. Тело пропавшей студентки нашли в брошенном автомобиле. Подозрение сразу упало на Троэлса Хартманна. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что машина оформлена на его предвыборный штаб. Однако в скором времени оказалось, что у многих людей были причины расправиться с девушкой.