Приготовить вкусный торт и без того занятие нелегкое. Но что, если предстоит позаботиться не только о вкусе, но еще и о внешнем виде? Участники проекта Netflix «Это торт?» с удовольствием выполнят эту задачу, заставив зрителей и судей сомневаться в реальности. Конкурсантам предстоит создать кондитерские изделия, которые совершенно не похожи на шаблонные: чем меньше торт будет выглядеть как торт, тем только лучше. В каждом выпуске тематика работы меняется, а пространство для фантазии ничем не ограничено. Самый креативный участник получит денежный приз в размере 50 тысяч долларов.