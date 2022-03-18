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Постер телешоу Это торт?
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Киноафиша Сериалы Это торт?

Это торт? (2022 - …)

Is It Cake? 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 16 часов 0 минут

О чем телешоу

Приготовить вкусный торт и без того занятие нелегкое. Но что, если предстоит позаботиться не только о вкусе, но еще и о внешнем виде? Участники проекта Netflix «Это торт?» с удовольствием выполнят эту задачу, заставив зрителей и судей сомневаться в реальности. Конкурсантам предстоит создать кондитерские изделия, которые совершенно не похожи на шаблонные: чем меньше торт будет выглядеть как торт, тем только лучше. В каждом выпуске тематика работы меняется, а пространство для фантазии ничем не ограничено. Самый креативный участник получит денежный приз в размере 50 тысяч долларов.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Сезоны
Это торт? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Это торт? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 8 эпизодов
 
Это торт? - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 8 эпизодов
 
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