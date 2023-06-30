Во 2-м сезоне шоу «Это торт?» продолжается захватывающая история о том, как вкуснейшие торты скрываются под маской знаменитых блюд фастфуда: бургеров, тако, круассанов и сэндвичей. В новом сезоне ставки становятся еще выше. Несколько кондитеров снова будут состязаться и доказывать, что один из них является самым талантливым пекарем. Им предстоит создать невероятно реалистичные торты. В качестве приглашенных членов судейской коллегии выступят Дэйм Дропс, Форчун Феймстер и Ронни Ву. Именно им предстоит определить, под какой маскировкой на этот раз скрывается кондитерское изделие.