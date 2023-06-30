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Постер к 2-му сезону телешоу Это торт?
Киноафиша Сериалы Это торт? Сезоны Сезон 2

Is It Cake? 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Это торт?»

Во 2-м сезоне шоу «Это торт?» продолжается захватывающая история о том, как вкуснейшие торты скрываются под маской знаменитых блюд фастфуда: бургеров, тако, круассанов и сэндвичей. В новом сезоне ставки становятся еще выше. Несколько кондитеров снова будут состязаться и доказывать, что один из них является самым талантливым пекарем. Им предстоит создать невероятно реалистичные торты. В качестве приглашенных членов судейской коллегии выступят Дэйм Дропс, Форчун Феймстер и Ронни Ву. Именно им предстоит определить, под какой маскировкой на этот раз скрывается кондитерское изделие.

Список серий телешоу Это торт? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Всё это торты! Everything Is Cake!
Сезон 2 Серия 1
30 июня 2023
Спонсор тела — торт Body By Cake
Сезон 2 Серия 2
30 июня 2023
Университет тортов Cake University
Сезон 2 Серия 3
30 июня 2023
Торт из 90-х That 90's Cake
Сезон 2 Серия 4
30 июня 2023
Торт со вкусом сморов S'more Cake Please
Сезон 2 Серия 5
30 июня 2023
Суперсвежий торт So Fresh and So Cake
Сезон 2 Серия 6
30 июня 2023
Торты с мячом Cake Me Out To The Ballgame
Сезон 2 Серия 7
30 июня 2023
Победитель получает всё! Winner Cakes All!
Сезон 2 Серия 8
30 июня 2023
График выхода всех сериалов
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