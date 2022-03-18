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Постер к 1-му сезону телешоу Это торт?
Киноафиша Сериалы Это торт? Сезоны Сезон 1

Is It Cake? 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Это торт?»

В 1-м сезоне шоу «Это торт?» талантливые кондитеры будут соревноваться за крупную денежную сумму. Их ждут нетипичные задания, ведь в каждом конкурсе предстоит проявить не только навыки работы со вкусом, но и художественные способности. В результате должны получиться торты, которые легко спутать с вещами из окружающего мира. Например, первый выпуск посвящен фастфуду, а участники создадут сладости, внешне напоминающие сэндвичи, тако, гамбургеры. Реалистичность работ каждого кондитера поражает, однако приз достанется только одному. Судить работы будут приглашенные звезды: Бриттани Броски, Артуро Кастро, Келли Эдвардс и другие.

Список серий телешоу Это торт? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Подделка фаст-фуда Fast-Food Fakeout
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2022
Фальшивая мода Phony Fashion
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2022
Подделка у океана Fake by the Ocean
Сезон 1 Серия 3
18 марта 2022
Самозванец в проходе 5 Imposter in Aisle 5
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2022
Разрушители тортов Cake Crashers
Сезон 1 Серия 5
18 марта 2022
Гаражный мираж Garage Mirage
Сезон 1 Серия 6
18 марта 2022
Играя вокруг Toying Around
Сезон 1 Серия 7
18 марта 2022
Победить подделывает все! Winner Fakes All!
Сезон 1 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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