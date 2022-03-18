В 1-м сезоне шоу «Это торт?» талантливые кондитеры будут соревноваться за крупную денежную сумму. Их ждут нетипичные задания, ведь в каждом конкурсе предстоит проявить не только навыки работы со вкусом, но и художественные способности. В результате должны получиться торты, которые легко спутать с вещами из окружающего мира. Например, первый выпуск посвящен фастфуду, а участники создадут сладости, внешне напоминающие сэндвичи, тако, гамбургеры. Реалистичность работ каждого кондитера поражает, однако приз достанется только одному. Судить работы будут приглашенные звезды: Бриттани Броски, Артуро Кастро, Келли Эдвардс и другие.