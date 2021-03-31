«Воочию: Латинская Америка» – удивительный и по-настоящему ужасающий проект от Netflix, который сфокусирован вокруг жутких историй и сверхъестественных событий. Их объединяет то, что все они когда-либо происходили в странах Латинской Америки. Несмотря на то что многие люди скептически относятся к паранормальным явлениям, псевдодокументальный сериал воссоздаст сюжеты с предельной точностью – так, что не поверить в них невозможно. Зарисовки будут дополнены свидетельствами очевидцев, которые поделятся своим опытом. Они расскажут, как переживали эти нетипичные ситуации и какие испытывали эмоции.