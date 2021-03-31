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Постер телешоу Воочию: Латинская Америка
Постер телешоу Воочию: Латинская Америка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы Воочию: Латинская Америка

Воочию: Латинская Америка (2021 - 2021)

Haunted: Latinoamérica 18+
Год выпуска 2021
Страна Мексика/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 2 часа 40 минут

О чем телешоу

«Воочию: Латинская Америка» – удивительный и по-настоящему ужасающий проект от Netflix, который сфокусирован вокруг жутких историй и сверхъестественных событий. Их объединяет то, что все они когда-либо происходили в странах Латинской Америки. Несмотря на то что многие люди скептически относятся к паранормальным явлениям, псевдодокументальный сериал воссоздаст сюжеты с предельной точностью – так, что не поверить в них невозможно. Зарисовки будут дополнены свидетельствами очевидцев, которые поделятся своим опытом. Они расскажут, как переживали эти нетипичные ситуации и какие испытывали эмоции.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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5.3 IMDb
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Сезоны
Воочию: Латинская Америка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
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