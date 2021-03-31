В 1-м сезоне шоу «Воочию: Латинская Америка» покажет реальных людей, которые имели опыт столкновения с паранормальными событиями. Программа строится вокруг интервью со свидетелями или участниками мистических происшествий. Они расскажут леденящие душу истории о необычных явлениях, с которыми имели дело: опишут свои встречи с духами, дьявольской силой, проклятиями и другими логически необъяснимыми событиями. Все эти случаи произошли при разных обстоятельствах, будь то переезд на новое место жительства или рабочие моменты. Проект постарается воспроизвести их с документальной тщательностью.