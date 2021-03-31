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Постер к 1-му сезону телешоу Воочию: Латинская Америка
Киноафиша Сериалы Воочию: Латинская Америка Сезоны Сезон 1

Haunted: Latinoamérica 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Воочию: Латинская Америка»

В 1-м сезоне шоу «Воочию: Латинская Америка» покажет реальных людей, которые имели опыт столкновения с паранормальными событиями. Программа строится вокруг интервью со свидетелями или участниками мистических происшествий. Они расскажут леденящие душу истории о необычных явлениях, с которыми имели дело: опишут свои встречи с духами, дьявольской силой, проклятиями и другими логически необъяснимыми событиями. Все эти случаи произошли при разных обстоятельствах, будь то переезд на новое место жительства или рабочие моменты. Проект постарается воспроизвести их с документальной тщательностью.

Список серий 1-го сезона телешоу «Воочию: Латинская Америка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дом проклятых La casa maligna
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2021
Проклятая кукла La muñeca maldita
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2021
Женщина с Эль-Молино La dama del molino
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2021
Что-то стучит в дверь Algo toca la puerta
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2021
Дьявол танцует на Страстную неделю El diablo baila en Semana Santa
Сезон 1 Серия 5
31 марта 2021
График выхода всех сериалов
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