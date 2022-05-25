Во 2-м сезоне шоу «Это надо знать» покажет смешные, грустные и иногда нелепые случаи из жизни. В центре событий – обычная российская семья с двумя детьми-подростками. Они ссорятся, мирятся, грустят и радуются – все как у людей. Но родственники всегда готовы прийти друг другу на помощь, рассказав о том, как упростить жизнь. В этом им помогут современные технологии и электронные сервисы, которые активно развиваются в стране. Благодаря новинкам индустрии у людей появилась возможность записаться на диспансеризацию, школьные курсы или даже получить образование дистанционно. Главные роли сыграли Борис Дергачев и Ольга Дибцева.