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Постер к 2-му сезону телешоу Это надо знать
Киноафиша Сериалы Это надо знать Сезоны Сезон 2

Eto nado znat 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 30
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Это надо знать»

Во 2-м сезоне шоу «Это надо знать» покажет смешные, грустные и иногда нелепые случаи из жизни. В центре событий – обычная российская семья с двумя детьми-подростками. Они ссорятся, мирятся, грустят и радуются – все как у людей. Но родственники всегда готовы прийти друг другу на помощь, рассказав о том, как упростить жизнь. В этом им помогут современные технологии и электронные сервисы, которые активно развиваются в стране. Благодаря новинкам индустрии у людей появилась возможность записаться на диспансеризацию, школьные курсы или даже получить образование дистанционно. Главные роли сыграли Борис Дергачев и Ольга Дибцева.

Список серий 2-го сезона телешоу «Это надо знать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
25 мая 2022
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
26 мая 2022
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
27 мая 2022
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
31 мая 2022
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2022
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
3 июня 2022
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
3 июня 2022
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
10 июня 2022
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
10 июня 2022
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
10 июня 2022
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
10 июня 2022
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
17 июня 2022
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
17 июня 2022
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
17 июня 2022
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
17 июня 2022
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
22 июня 2022
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 17
22 июня 2022
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 18
24 июня 2022
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 19
24 июня 2022
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 20
29 июня 2022
Выпуск 21
Сезон 2 Серия 21
29 июня 2022
Выпуск 22
Сезон 2 Серия 22
1 июля 2022
Выпуск 23
Сезон 2 Серия 23
1 июля 2022
Выпуск 24
Сезон 2 Серия 24
6 июля 2022
Выпуск 25
Сезон 2 Серия 25
6 июля 2022
Выпуск 26
Сезон 2 Серия 26
8 июля 2022
Выпуск 27
Сезон 2 Серия 27
8 июля 2022
Выпуск 28
Сезон 2 Серия 28
13 июля 2022
Выпуск 29
Сезон 2 Серия 29
13 июля 2022
Выпуск 30
Сезон 2 Серия 30
30 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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