В 3 сезоне шоу «Это надо знать» известные актрисы телеканала «СТС» Федункив и Михалкова столкнутся на съемочной площадке. Они снимаются в ситкоме, где исполняют роли свекрови и невестки. Их отношения достаточно нестабильные, но им всегда удается выйти из неловких ситуаций смешно и непринужденно. За кадром же артистки – простые люди, которые не прочь обсудить повседневную жизнь. Девушки поделятся друг с другом житейскими хитростями и способами, которые помогут сделать жизнь лучше во многих сферах. Они будут рекламировать национальные проекты России и новые электронные сервисы, позволяющие дистанционно справиться со многими проблемами.