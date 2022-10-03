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Постер к 3-му сезону телешоу Это надо знать
Киноафиша Сериалы Это надо знать Сезоны Сезон 3

Eto nado znat 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 30
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Это надо знать»

В 3 сезоне шоу «Это надо знать» известные актрисы телеканала «СТС» Федункив и Михалкова столкнутся на съемочной площадке. Они снимаются в ситкоме, где исполняют роли свекрови и невестки. Их отношения достаточно нестабильные, но им всегда удается выйти из неловких ситуаций смешно и непринужденно. За кадром же артистки – простые люди, которые не прочь обсудить повседневную жизнь. Девушки поделятся друг с другом житейскими хитростями и способами, которые помогут сделать жизнь лучше во многих сферах. Они будут рекламировать национальные проекты России и новые электронные сервисы, позволяющие дистанционно справиться со многими проблемами.

Список серий 3-го сезона телешоу «Это надо знать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
3 октября 2022
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
4 октября 2022
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
5 октября 2022
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
6 октября 2022
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
7 октября 2022
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
10 октября 2022
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
11 октября 2022
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
12 октября 2022
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
13 октября 2022
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
14 октября 2022
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
17 октября 2022
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
18 октября 2022
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
19 октября 2022
Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
20 октября 2022
Выпуск 15
Сезон 3 Серия 15
21 октября 2022
Выпуск 16
Сезон 3 Серия 16
24 октября 2022
Выпуск 17
Сезон 3 Серия 17
25 октября 2022
Выпуск 18
Сезон 3 Серия 18
26 октября 2022
Выпуск 19
Сезон 3 Серия 19
27 октября 2022
Выпуск 20
Сезон 3 Серия 20
28 октября 2022
Выпуск 21
Сезон 3 Серия 21
31 октября 2022
Выпуск 22
Сезон 3 Серия 22
1 ноября 2022
Выпуск 23
Сезон 3 Серия 23
2 ноября 2022
Выпуск 24
Сезон 3 Серия 24
7 ноября 2022
Выпуск 25
Сезон 3 Серия 25
8 ноября 2022
Выпуск 26
Сезон 3 Серия 26
9 ноября 2022
Выпуск 27
Сезон 3 Серия 27
10 ноября 2022
Выпуск 28
Сезон 3 Серия 28
11 ноября 2022
Выпуск 29
Сезон 3 Серия 29
14 ноября 2022
Выпуск 30
Сезон 3 Серия 30
30 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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