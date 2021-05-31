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Это надо знать (2021 - 2022)

Eto nado znat 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 2 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 3 часа 0 минут

О чем телешоу

«Это надо знать» – рекламное шоу, которое отличается необычным содержанием. Известные актеры исполнят свои роли в комедийных сценах, где они полностью соответствуют шаблонным амплуа своих персонажей. Это будет уставший отец семейства, мудрая свекровь, беспечные подростки. Но их экранный образ мало сочетается с реальностью. За кадром артисты – самые обычные люди, которых волнует повседневность. Они расскажут о том, что многие вопросы и проблемы можно разрешить при помощи российских электронных сервисов. Как именно – можно будет увидеть в коротких и смешных скетчах, выпущенных на канале «СТС».

В ролях
В ролях
Марина Федункив
Марина Федункив
Юлия Михалкова
Юлия Михалкова
Антон Лирник
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
Это надо знать - Сезон 1 Сезон 1
2021, 30 эпизодов
 
Это надо знать - Сезон 2 Сезон 2
2022, 30 эпизодов
 
Это надо знать - Сезон 3 Сезон 3
2022, 30 эпизодов
 
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