Это надо знать (2021 - 2022)

«Это надо знать» – рекламное шоу, которое отличается необычным содержанием. Известные актеры исполнят свои роли в комедийных сценах, где они полностью соответствуют шаблонным амплуа своих персонажей. Это будет уставший отец семейства, мудрая свекровь, беспечные подростки. Но их экранный образ мало сочетается с реальностью. За кадром артисты – самые обычные люди, которых волнует повседневность. Они расскажут о том, что многие вопросы и проблемы можно разрешить при помощи российских электронных сервисов. Как именно – можно будет увидеть в коротких и смешных скетчах, выпущенных на канале «СТС».