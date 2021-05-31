В 1-м сезоне шоу «Это надо знать» Михалкова и Лирник снимаются в новом комедийном сериале. Он играет Антона, она – Лену. В кадре у пары не самые гладкие отношения: экспрессивная дама то возвращается нетрезвой под утро, то муж отказывается от ее кулинарных шедевров, предпочитая съесть пиццу. Персонажи постоянно впутывают друг друга в нелепые и смешные ситуации. Однако, когда очередной дубль снят, Юлия и Антон становятся хорошими друзьями, делясь последними новостями и житейскими мудростями. Они посоветуют друг другу и зрителям, как жить проще и получить новые возможности благодаря российским электронным сервисам.