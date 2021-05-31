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Постер к 1-му сезону телешоу Это надо знать
Киноафиша Сериалы Это надо знать Сезоны Сезон 1

Eto nado znat 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 30
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Это надо знать»

В 1-м сезоне шоу «Это надо знать» Михалкова и Лирник снимаются в новом комедийном сериале. Он играет Антона, она – Лену. В кадре у пары не самые гладкие отношения: экспрессивная дама то возвращается нетрезвой под утро, то муж отказывается от ее кулинарных шедевров, предпочитая съесть пиццу. Персонажи постоянно впутывают друг друга в нелепые и смешные ситуации. Однако, когда очередной дубль снят, Юлия и Антон становятся хорошими друзьями, делясь последними новостями и житейскими мудростями. Они посоветуют друг другу и зрителям, как жить проще и получить новые возможности благодаря российским электронным сервисам.

Список серий 1-го сезона телешоу «Это надо знать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2021
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2021
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2021
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2021
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2021
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
21 октября 2021
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
26 октября 2021
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
27 октября 2021
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2021
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
2 ноября 2021
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
3 ноября 2021
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
9 ноября 2021
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
10 ноября 2021
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
11 ноября 2021
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
16 ноября 2021
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
17 ноября 2021
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
18 ноября 2021
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
19 ноября 2021
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
23 ноября 2021
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
24 ноября 2021
Выпуск 21
Сезон 1 Серия 21
25 ноября 2021
Выпуск 22
Сезон 1 Серия 22
25 ноября 2021
Выпуск 23
Сезон 1 Серия 23
26 ноября 2021
Выпуск 24
Сезон 1 Серия 24
1 декабря 2021
Выпуск 25
Сезон 1 Серия 25
1 декабря 2021
Выпуск 26
Сезон 1 Серия 26
2 декабря 2021
Выпуск 27
Сезон 1 Серия 27
3 декабря 2021
Выпуск 28
Сезон 1 Серия 28
7 декабря 2021
Выпуск 29
Сезон 1 Серия 29
8 декабря 2021
Выпуск 30
Сезон 1 Серия 30
9 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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