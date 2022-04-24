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Постер к 1-му сезону сериала Сделано в Осло
Киноафиша Сериалы Сделано в Осло Сезоны Сезон 1

Made in Oslo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сделано в Осло»

В 1-м сезоне сериала «Сделано в Осло» в центре событий оказывается жительница Норвегии Элин. Это молодая, пышущая здоровьем женщина с идеальной, на первый взгляд, жизнью. У нее есть любимый супруг Бьерн и падчерица-подросток Стелла, а также настоящее призвание в жизни. Элин – преуспевающий врач-гинеколог. Она лечит женщин от бесплодия и каждый день дарит сотням других пар радость родительства. Но суровая ирония жизни заключается в том, что сама Элин не может иметь детей. Бьерна вполне устраивает такое положение дел, но сама женщина не может смириться с диагнозом. Втайне она начинает самолечение, противоречащее врачебной этике.

Список серий 1-го сезона сериала «Сделано в Осло» График выхода всех сериалов
Сезон 1
С тобой или без тебя With or Without You
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2022
Храни молчание Hold Your Peace
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2022
Прима-балерина Prima Ballerina
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2022
Домашняя кухня Home Cooking
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2022
Что я пропустил? What Did I Miss?
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2022
Кто здесь эксперт? Who’s the Expert?
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2022
Финито, сеньор! ¡Finito, Señor!
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2022
Аврал All Hands on Deck
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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