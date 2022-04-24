В 1-м сезоне сериала «Сделано в Осло» в центре событий оказывается жительница Норвегии Элин. Это молодая, пышущая здоровьем женщина с идеальной, на первый взгляд, жизнью. У нее есть любимый супруг Бьерн и падчерица-подросток Стелла, а также настоящее призвание в жизни. Элин – преуспевающий врач-гинеколог. Она лечит женщин от бесплодия и каждый день дарит сотням других пар радость родительства. Но суровая ирония жизни заключается в том, что сама Элин не может иметь детей. Бьерна вполне устраивает такое положение дел, но сама женщина не может смириться с диагнозом. Втайне она начинает самолечение, противоречащее врачебной этике.