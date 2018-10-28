В 1-м сезоне сериала «Нефть» события разворачиваются в 1969 году в норвежском городке Ставангер на побережье Северного моря. Это небольшое и захудалое рыбацкое поселение. Спрос на улов уменьшается с каждым годом, да и запасы рыбы в прибрежных водах неуклонно истощаются. Жители вынуждены или уезжать в большие города, или находить новые источники заработка. Тем временем по всей Европе прокатывается «нефтяная лихорадка». Крупные компании давно махнули рукой на безблагодатную в этом смысле Норвегию, но Phillips Petroleum решает на пробу пробурить скважину прямо в Ставангере… и неожиданно для всех находит самый крупный в истории нефтяной бассейн.