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Постер к 1-му сезону сериала Нефть
Киноафиша Сериалы Нефть Сезоны Сезон 1

Lykkeland 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нефть »

В 1-м сезоне сериала «Нефть» события разворачиваются в 1969 году в норвежском городке Ставангер на побережье Северного моря. Это небольшое и захудалое рыбацкое поселение. Спрос на улов уменьшается с каждым годом, да и запасы рыбы в прибрежных водах неуклонно истощаются. Жители вынуждены или уезжать в большие города, или находить новые источники заработка. Тем временем по всей Европе прокатывается «нефтяная лихорадка». Крупные компании давно махнули рукой на безблагодатную в этом смысле Норвегию, но Phillips Petroleum решает на пробу пробурить скважину прямо в Ставангере… и неожиданно для всех находит самый крупный в истории нефтяной бассейн.

Список серий 1-го сезона сериала «Нефть » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Охота за сокровищами Skattejakt
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2018
Не курить Røykeforbud
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2018
Летний домик Sommerhuset
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2018
Глубина 69 метров 69 meters dyp
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2018
Долина Дирдаль Dirdal valley
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2018
Надежда и обман Håp og svindel
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2018
Вечеринка в Моторном отеле Эссо Fest på Esso Motor Hotel
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2018
Нефтяной город Oljebyen
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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