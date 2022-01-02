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Постер к 2-му сезону сериала Нефть
Киноафиша Сериалы Нефть Сезоны Сезон 2

Lykkeland 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Нефть »

Во 2-м сезоне сериала «Нефть» с предыдущих событий проходит пять лет. Нефтяная промышленность Норвегии переживает бум, но рост этого бизнеса влечет за собой неизбежные экологические проблемы. Природозащитники создают на платформе Bravo петицию, привлекающую внимание всего мира к состоянию окружающей среды. Особо громкие споры разгораются вокруг разлива нефти в Ставангере. Рейн оказывается в центре катастрофы, в то время как «Студия 37» готовится к своему торжественному открытию. Мариус пропадает, Кристиан ведет финансовую борьбу на стороне C-Max, а тайна Анны поднимается на поверхность.

Список серий 2-го сезона сериала «Нефть » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Высокие темпы производства Høyt produksjonstempo
Сезон 2 Серия 1
2 января 2022
Скважинные убийцы Brønndrepere
Сезон 2 Серия 2
9 января 2022
Уродливое лицо жадности Grådighetens stygge ansikt
Сезон 2 Серия 3
16 января 2022
Глубина 320 метров 320 meters dyp
Сезон 2 Серия 4
23 января 2022
Мир и война Fred og krig
Сезон 2 Серия 5
30 января 2022
30 долларов за баррель 30 dollars a barrel
Сезон 2 Серия 6
6 февраля 2022
Сигнал бедствия Mayday
Сезон 2 Серия 7
13 февраля 2022
123
Сезон 2 Серия 8
13 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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