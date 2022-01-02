Во 2-м сезоне сериала «Нефть» с предыдущих событий проходит пять лет. Нефтяная промышленность Норвегии переживает бум, но рост этого бизнеса влечет за собой неизбежные экологические проблемы. Природозащитники создают на платформе Bravo петицию, привлекающую внимание всего мира к состоянию окружающей среды. Особо громкие споры разгораются вокруг разлива нефти в Ставангере. Рейн оказывается в центре катастрофы, в то время как «Студия 37» готовится к своему торжественному открытию. Мариус пропадает, Кристиан ведет финансовую борьбу на стороне C-Max, а тайна Анны поднимается на поверхность.