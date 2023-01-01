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Нефть
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Нефть , список сезонов
Lykkeland
16+
Год выпуска
2018
Страна
Норвегия/Бельгия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
NRK1
Список сезонов сериала «Нефть »
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
28 октября 2018 - 16 декабря 2018
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
2 января 2022 - 13 февраля 2022
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