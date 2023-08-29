Меню
Никита Ефремов преподает литературу в школе и в тюрьме в трейлере сериала «Крутая перемена»
Премьера шоу о педагоге, решившимся на аферу ради оплаты своих долгов, состоится в День знаний.
Написать
29 августа 2023 13:39
Сериал «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и Ольгой Медынич получил дату премьеры
Шоу об учителе, вынужденном преподавать литературу школьникам и заключенным.
Написать
23 августа 2023 12:21
Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»
Шоу о преподавателе, который работает в школе и в тюрьме.
Написать
29 мая 2023 15:30
