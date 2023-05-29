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Киноафиша Новости Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

29 мая 2023 15:30
Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Шоу о преподавателе, который работает в школе и в тюрьме.

Никита Ефремов («Тетрис») и Ольга Медынич («Вампиры средней полосы») сыграют главные роли в восьмисерийном драмеди онлайн-кинотеатра START. Сериал получил название «Крутая перемена». Съемки сейчас находятся на заключительном этапе в Нижегородской области.

В центре сюжета — мужчина по имени Андрей (Ефремов), вопреки семейной традиции бросивший карьеру учителя в надежде построить новую жизнь в Москве. Однако его бизнес прогорел, а единственным способом поправить материальное положение становится продажа фамильного дома, в котором, по слухам, когда-то жил сам Пушкин. Но есть одна проблема: для этого Андрею нужно получить разрешение отца, отбывающего срок в тюрьме. Последний винит в своих бедах сына. Чтобы восстановить треснувшие отношения с родителем, протагонист в доказательство своей искренности устраивается на работу учителем в вечернюю школу при колонии, а потом еще и в обычную школу учителем литературы. Днем Андрей прививает любовь к прекрасному подросткам, а вечером — заключенным. И не всегда понятно, в каком месте работать безопаснее.

Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Никита Ефремов и Ольга Медынич исполнят главные роли в сериале «Крутая перемена»

Режиссером и шоураннером выступает Карен Оганесян («Кошка», «Игра на выживание»). По его словам, каждый из эпизодов будет озаглавлен в честь известных литературных произведений школьной программы:

«По первому образованию я учитель армянского языка и литературы. Этот проект — мой внутренний долг отдать честь профессии Учителя с большой буквы. Это светлая, вдохновляющая, трогательная история, которая сегодня очень нужна зрителю. Андрею необходимо найти общий язык не только c подростками, но и с заключенными, которые давно закончили школу и не хотят снова учиться. В сериале будет восемь серий, каждая из них озаглавлена в честь известных литературных произведений школьной программы: «Герой нашего времени», «Горе от ума» и другие. Через эти произведения наш герой не только заинтересует учеников литературой, но и сам раскроется как личность и педагог».

В остальной актерский состав вошли Анастасия Тодореску, Игорь Черневич, Сергей Степин, Евгения Дмитриева, Александр Голубков, Иван Ивашов, Софья Серебрянская и Беник Аракелян. Премьера «Крутой перемены» состоится на START позднее в этом году.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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