В 5-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри отвечает на вопросы, которые давно волновали всех поклонников голливудского кинематографа. Может ли доска для серфинга стать снарядом, который пробивает лобовое стекло машины и лишает жизни человека. А что насчет девятимиллиметровой пули – способна ли она пройти через ковш бульдозера и остановить человека за рулем? И удастся ли с помощью АК47 совершить выстрел под водой? В следующем эпизоде Терри оказывает в самом эпицентре слоу-мо и взрывов. Он пытается примерить на себя роль Жана Клода из картины «Трудная мишень». Терри и Ларри развенчивают мифы о пяти эпизодах из этой ленты.