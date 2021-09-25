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Постер к 5-му сезону телешоу Разрушители голливудских легенд
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Киноафиша Сериалы Разрушители голливудских легенд Сезоны Сезон 5

Hollywood Weapons 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 5-й сезон телешоу «Разрушители голливудских легенд»

В 5-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри отвечает на вопросы, которые давно волновали всех поклонников голливудского кинематографа. Может ли доска для серфинга стать снарядом, который пробивает лобовое стекло машины и лишает жизни человека. А что насчет девятимиллиметровой пули – способна ли она пройти через ковш бульдозера и остановить человека за рулем? И удастся ли с помощью АК47 совершить выстрел под водой? В следующем эпизоде Терри оказывает в самом эпицентре слоу-мо и взрывов. Он пытается примерить на себя роль Жана Клода из картины «Трудная мишень». Терри и Ларри развенчивают мифы о пяти эпизодах из этой ленты.

Список серий 5-го сезона телешоу «Разрушители голливудских легенд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смертельное оружие Терри Terry's Lethal Weapon
Сезон 5 Серия 1
25 сентября 2021
Жан Клод Ван Шапперт Jean Claude Van Schappert
Сезон 5 Серия 2
2 октября 2021
У-Умный S-Smart
Сезон 5 Серия 3
9 октября 2021
Храброе сердце Терри Terry's Brave Heart
Сезон 5 Серия 4
16 октября 2021
Связь с Ларри Bond-ing with Larry
Сезон 5 Серия 5
23 октября 2021
Через великую разделенную Одинокую Могучую реку Across the Great Divided Lonesome Mighty River
Сезон 5 Серия 6
30 октября 2021
По дороге в Мексику Down Mexico Way
Сезон 5 Серия 7
6 ноября 2021
Терри один дома Terry Alone at Home
Сезон 5 Серия 8
13 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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