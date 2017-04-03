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Постер к 1-му сезону телешоу Разрушители голливудских легенд
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Киноафиша Сериалы Разрушители голливудских легенд Сезоны Сезон 1

Hollywood Weapons 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Разрушители голливудских легенд»

В 1-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» бывший военнослужащий Терри Шэпперт является фанатом остросюжетных картин и многосерийных лент. И у него как у профи часто возникает вопрос: может ли то, что случилось в кадре, произойти в действительности? Терри соберется вместе с другими авторами проекта, чтобы выяснить – можно ли под водой выстрелом из оружия пробить стекло машины и убить человека? Терри Шэпперт любит картину «Челюсти». Больше всего ему нравится концовка: Броуди совершает выстрел в кислородный баллон, который застревает в пасти акулы, и та подлетает на воздух. Насколько это реалистично?

Список серий 1-го сезона телешоу «Разрушители голливудских легенд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Преступные умы Терри Terry's Criminal Minds
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2017
Акула делает бум Shark Go Boom
Сезон 1 Серия 2
3 апреля 2017
Хороший, плохой и Терри The Good, The Bad and Terry
Сезон 1 Серия 3
10 апреля 2017
Тяжело умирающий Dying Hard
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2017
Шапбо Schapbo
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2017
Терри и мини-пистолет Terry and The Minigun
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2017
Без счета Scoreless
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2017
Терри против Горна Terry vs. Gorn
Сезон 1 Серия 8
15 мая 2017
График выхода всех сериалов
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