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Постер к 4-му сезону телешоу Разрушители голливудских легенд
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Киноафиша Сериалы Разрушители голливудских легенд Сезоны Сезон 4

Hollywood Weapons 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 4-й сезон телешоу «Разрушители голливудских легенд»

В 4-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри предстает на экране в образе легендарного доктора Джонса. Испытанию подвергает культовый эпизод из не менее культового фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Терри и Ларри проведут сразу три разных эксперимента, для двух из которых им потребуется танк. Дуэт поедет в городок под названием Увальде, расположенный в штате Техас, посетят интернет-ресурс Drivetanks.com и лично убедятся, что танковый снаряд может перевернуть машину. В следующем эпизоде Терри и Ларри испытывают 3 эпизода из картины Дензела Вашингтона «Уравнитель». Терри хочет быть так же крут, как Дензел.

Список серий 4-го сезона телешоу «Разрушители голливудских легенд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Последний крестовый поход Индианы Терри The Last Crusade of Indiana Terry
Сезон 4 Серия 1
8 июля 2020
Уравнивающий Терри Equalizing Terry
Сезон 4 Серия 2
15 июля 2020
Заставляющий Терри замолчать Silencing Terry
Сезон 4 Серия 3
22 июля 2020
Познакомьтесь со Смитами Meet the Smiths
Сезон 4 Серия 4
29 июля 2020
Кошмар на голливудском оружии Nightmare on Hollywood Weapons
Сезон 4 Серия 5
5 августа 2020
Все за одного! All for One!
Сезон 4 Серия 6
12 августа 2020
КРАСНЫЙ RED-ish
Сезон 4 Серия 7
19 августа 2020
Макшапперт MacSchappert
Сезон 4 Серия 8
26 августа 2020
График выхода всех сериалов
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