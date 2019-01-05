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Постер к 3-му сезону телешоу Разрушители голливудских легенд
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Киноафиша Сериалы Разрушители голливудских легенд Сезоны Сезон 3

Hollywood Weapons 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 3-й сезон телешоу «Разрушители голливудских легенд»

В 3-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри и Ларри ожидает очередное увлекательное приключение. На этот раз они воссоздают эпизоды из каротины 1920-х годов «Черный пират», где образ центрального персонажа воплотил на экране культовый актер Дуглас Фэрбенкс — старший. Терри узнает, сумеет ли он сбить мачту корабля при помощи огнестрельного оружия, после чего выяснит, что такое гравитация, спустившись по парусу при помощи ножа. В следующей серии Терри переместится в 70-е годы прошлого столетия, где его мечта детства сбудется — он станет сотрудником полиции на ТВ 70-х годов. Ларри окажет Терри помощь в исполнении его мечты.

Список серий 3-го сезона телешоу «Разрушители голливудских легенд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пиратская жизнь для Терри A Pirates Life for Terry
Сезон 3 Серия 1
5 января 2019
Терри обожает полицейские шоу 70-х Terry Loves 70's Cop Shows
Сезон 3 Серия 2
12 января 2019
Сильно ломая Терри Breaking Terry Badly
Сезон 3 Серия 3
19 января 2019
Знакомство с Риком О'Ши Getting to Know Rick O'Shea
Сезон 3 Серия 4
26 января 2019
Тень Ларри Larry's Shadow
Сезон 3 Серия 5
2 февраля 2019
Мы слышим тебя! We Hear Ya!
Сезон 3 Серия 6
10 февраля 2019
День "Д" по воздуху D-Day By Air
Сезон 3 Серия 7
17 февраля 2019
Спасая рядового Терри Saving Private Terry
Сезон 3 Серия 8
16 марта 2019
График выхода всех сериалов
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