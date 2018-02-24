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Постер к 2-му сезону телешоу Разрушители голливудских легенд
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Киноафиша Сериалы Разрушители голливудских легенд Сезоны Сезон 2

Hollywood Weapons 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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О чем 2-й сезон телешоу «Разрушители голливудских легенд»

Во 2-м сезоне шоу «Разрушители голливудских легенд» Терри обращается к одному из самых популярных проектов — «Куигли в Австралии». Он узнает, правда ли возможно попасть из винтовки Sharps на 564 ярда. После чего испытаниям подвергнется винтовка Quigley. Затем Терри и Ларри решат проверить эффективность управления машиной с установленным там оружием, уподобившись легендарному шпиону Джеймсу Бонду. В следующем эпизоде Терри и Ларри решают протестировать два эпизода из многосерийного проекта «Правосудие». Причем в кадре Терри примерит на себя образ Рэйлана Гивинса. Это будет очень увлекательный эксперимент.

Список серий 2-го сезона телешоу «Разрушители голливудских легенд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Терри внизу Terry Down Under
Сезон 2 Серия 1
24 февраля 2018
Бонд, Терри Бонд Bond, Terry Bond
Сезон 2 Серия 2
3 марта 2018
Просто-Терри-Фид Just-Terry-Fied
Сезон 2 Серия 3
10 марта 2018
Игра Терри с оленями Terry's Reindeer Game
Сезон 2 Серия 4
17 марта 2018
Бывшие мужчины: Происхождение Терри Ex-Men: The Origin of Terry
Сезон 2 Серия 5
24 марта 2018
Верни деньги Терри Pay Terry Back
Сезон 2 Серия 6
31 марта 2018
Раскрась свой дилижанс на Ред-Ривер в полдень Paint Your Red River Stagecoach at High Noon
Сезон 2 Серия 7
2 апреля 2018
Преступный мир Терри Terry's Underworld
Сезон 2 Серия 8
9 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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