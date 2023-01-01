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Постер к 1-му сезону телешоу Больше хороших шуток
Киноафиша Сериалы Больше хороших шуток Сезоны Сезон 1

Больше хороших шуток 16+
Название Сезон 1
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Больше хороших шуток»

В 1-м сезоне шоу «Больше хороших шуток» вернется в совершенно новом формате. Многие привычные конкурсы изменятся, а также появятся новые. Каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме: первому звонку, дню красоты, ничьей в прошедшем футбольном матче. Среди участников проекта: поп-певица Юлия Началова, комедиант Вадим Галыгин, вокалист бойз-бэнда «Челси» Рома Архипов и другие известные люди. Впервые в истории программы зрители из зала смогут не только проголосовать за понравившуюся команду, но и побывать на сцене, принимая непосредственное участие в конкурсах.

Список серий 1-го сезона телешоу «Больше хороших шуток» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
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