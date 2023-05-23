Зрители оказываются в удивительном мире, посвященном профессиональным русалкам, и получают возможность узнать, как страсть к волшебным морским глубинам стала целой индустрией, на которой можно получить миллионы долларов. Примечательно, что вымышленным сказочным персонажам удается заработать реальные деньги. Индустрия найма русалок пользуется популярностью уже много лет, как и попытки людей перевоплощаться в них. Леди Гага, Ким и Хлоя Кардашьян и другие звезды надевали хвосты русалок на светские мероприятия...