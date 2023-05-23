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Киноафиша Сериалы Подводное королевство

Подводное королевство (2023 - 2023)

MerPeople 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Зрители оказываются в удивительном мире, посвященном профессиональным русалкам, и получают возможность узнать, как страсть к волшебным морским глубинам стала целой индустрией, на которой можно получить миллионы долларов. Примечательно, что вымышленным сказочным персонажам удается заработать реальные деньги. Индустрия найма русалок пользуется популярностью уже много лет, как и попытки людей перевоплощаться в них. Леди Гага, Ким и Хлоя Кардашьян и другие звезды надевали хвосты русалок на светские мероприятия...

Подводное королевство - трейлер
Подводное королевство  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Подводное королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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