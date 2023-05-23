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Подводное королевство
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MerPeople
16+
Год выпуска
2023
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Netflix
Список сезонов сериала «Подводное королевство»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
23 мая 2023
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