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Постер к 1-му сезону сериала Подводное королевство
Киноафиша Сериалы Подводное королевство Сезоны Сезон 1

MerPeople 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подводное королевство»

В 1-м сезоне сериала «Подводное королевство» одна профессиональная русалка, которая находится далеко от морских курортов, всеми силами пытается найти работу. Бывшие русалки из компании Weeki Wachee вспоминают о днях былой славы. В городе открывается аквапарк мечты. Компания Mertailor проводит прослушивание для своего аквапарка. Морской король Южной Каролины снимает музыкальное видео. Русалка Спарклз беспокоится о выступлении в резервуаре с холодной водой. Компания Blixunami захватывает Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фирма Mertailor устраивает дорогостоящее шоу по случаю празднования Хеллоуина.

Список серий 1-го сезона сериала «Подводное королевство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Никаких мертвых русалок No Dead Mermaids
Сезон 1 Серия 1
23 мая 2023
Готовь свой хвост, дорогуша Pack Your Tail, Sweetie
Сезон 1 Серия 2
23 мая 2023
Лети, рыбка Fly Free, Little Fishy
Сезон 1 Серия 3
23 мая 2023
Плавник победы Fin for the Win
Сезон 1 Серия 4
23 мая 2023
График выхода всех сериалов
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