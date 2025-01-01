У «Золотого дна» наконец-то будет второй сезон: 3 российских сериала, у которых выйдет продолжение в декабре

В семье «Трех котов» Мама-Кошка чай готовит только по этому рецепту: идеальный напиток для зимних вечеров

«Константинополь» в Сети назвали «копией» двух этих культовых зарубежных хитов: а вы заметили совпадения?

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

В СССР было свое «Черное зеркало», и не одно: вот 3 фильма, искусно затрагивающих тему временной петли – у каждого оценка 7.5+

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино