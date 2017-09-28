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Постер к 1-му сезону сериала Черная жемчужина
Киноафиша Сериалы Черная жемчужина Сезоны Сезон 1

Siyah İnci
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 46 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черная жемчужина»

В 1-м сезоне сериала «Черная жемчужина» прекрасная Хазал работала официанткой на дне рождения у состоятельного бизнесмена Вурала и собиралась выйти замуж за любимого человека, простого рыбака Кенана. Однако Вурал тоже влюбился в молодую девушку и стал буквально одержим ею. Хазал напомнила ему покойную супругу. Вурал начал преследовать главную героиню и насильно заставил ее выйти за него замуж. Тем временем Кенан решил, что возлюбленная предала его, польстившись на светскую жизнь в роскоши и безбедное существование в золотой клетке. Однако Хазал не разлюбила Кенана, но Вурал украл ее мечты.

Список серий 1-го сезона сериала «Черная жемчужина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 01. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2017
Серия 2 02. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
5 октября 2017
Серия 3 03. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
12 октября 2017
Серия 4 04. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
19 октября 2017
Серия 5 05. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
26 октября 2017
Серия 6 06. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
2 ноября 2017
Серия 7 07. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2017
Серия 8 08. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2017
Серия 9 09. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
23 ноября 2017
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2017
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
7 декабря 2017
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2017
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
21 декабря 2017
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
28 декабря 2017
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
11 января 2018
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
18 января 2018
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
25 января 2018
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
1 февраля 2018
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
8 февраля 2018
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
15 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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