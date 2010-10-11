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Постер к 1-му сезону телешоу Обеды за 30 минут от Джейми
Киноафиша Сериалы Обеды за 30 минут от Джейми Сезоны Сезон 1

Jamie's 30 Minute Meals 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Обеды за 30 минут от Джейми»

В 1 сезоне шоу «Обеды от Джейми за 30 минут» мировая знаменитость от мира кулинарии приоткроет завесу тайны своего любимого дела. Оставаясь верным себе, Оливер продолжит готовить вкусную еду из натуральных ингредиентов, однако в необычном формате: готовка каждого блюда будет занимать не более получаса. Повар поделится секретами мастерства, рецептами тайского карри, макаронной запеканки, шпинатного пирога и многих других блюд, которые подойдут как вегетарианцам, так и любителям мяса. Благодаря стараниям шефа теперь даже люди, у которых нет времени стоять у плиты, не останутся голодными.

Список серий 1-го сезона телешоу «Обеды за 30 минут от Джейми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Цыпленок Пири Пири Piri Piri Chicken
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2010
Тайское карри из красных креветок Thai Red Prawn Curry
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2010
Жареная говядина Roast Beef
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2010
Шпинат и фета Spinach and Feta
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2010
Паста Джулс с джемом и пироги с франжипаном Jool's Pasta and Jam and Frangipane Tarts
Сезон 1 Серия 5
15 октября 2010
Роган Джош Rogan Josh
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2010
Салат из утки Duck Salad
Сезон 1 Серия 7
19 октября 2010
Ризотто с илистыми грибами Oozy Mushroom Risotto
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2010
Стейк Сарни Steak Sarnie
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2010
Пирог с курицей Chicken Pie
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2010
Запекание рыбы на противне Fish Tray Bake
Сезон 1 Серия 11
25 октября 2010
Макароны из цветной капусты Cauliflower Macaroni
Сезон 1 Серия 12
26 октября 2010
Фаршированная фокачча Stuffed Focaccia
Сезон 1 Серия 13
27 октября 2010
Марокканский ягненок Moroccan Lamb
Сезон 1 Серия 14
28 октября 2010
Морской окунь и хрустящая панчетта Sea Bass and Crispy Pancetta
Сезон 1 Серия 15
29 октября 2010
Летняя овощная лазанья Summer Veg Lasagne
Сезон 1 Серия 16
1 ноября 2010
Кукурузная похлебка с копченой пикшей Smoky Haddock Corn Chowder
Сезон 1 Серия 17
2 ноября 2010
Что-то вроде запеканки с колбасой Kinda Sausage Cassoulet
Сезон 1 Серия 18
3 ноября 2010
Лосось по-азиатски Asian Style Salmon
Сезон 1 Серия 19
4 ноября 2010
Убийственный вяленый цыпленок Killer Jerk Chicken
Сезон 1 Серия 20
5 ноября 2010
График выхода всех сериалов
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