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Постер к 2-му сезону телешоу Обеды за 30 минут от Джейми
Киноафиша Сериалы Обеды за 30 минут от Джейми Сезоны Сезон 2

Jamie's 30 Minute Meals 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Обеды за 30 минут от Джейми»

Во 2 сезоне шоу «Обеды от Джейми за 30 минут» прославленный ресторатор познакомит с тонкостями кулинарного дела, которым каждый может заняться у себя дома. Более того, это не потребует много сил и времени, ведь шеф всего за полчаса приготовит блюда, которые ничем не уступают ресторанным. В своей работе он использует только натуральные овощи с собственного участка, поэтому еда получается не только вкусной, но и полезной. Повар поделится рецептами куриных шашлычков, орекьетте из брокколи, фаршированной птицы, зеленого карри. Обаяние и подход к пище Джейми Оливера способны замотивировать даже тех, кто не любит готовить.

Список серий 2-го сезона телешоу «Обеды за 30 минут от Джейми» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Обжариваемый во фритюре рибай Rib Eye Stir Fry
Сезон 2 Серия 1
17 января 2011
Тайское зеленое карри Thai Green Curry
Сезон 2 Серия 2
18 января 2011
Спагетти Spaghetti
Сезон 2 Серия 3
19 января 2011
Праздник тапас Tapas Feast
Сезон 2 Серия 4
20 января 2011
Супербыстрый говяжий хэш Super-Fast Beef Hash
Сезон 2 Серия 5
21 января 2011
Весенний ягненок Spring Lamb
Сезон 2 Серия 6
24 января 2011
Цыпленок в горчице Mustard Chicken
Сезон 2 Серия 7
25 января 2011
Ригатони в стиле Трапани Trapani-Style Rigatoni
Сезон 2 Серия 8
26 января 2011
Липкие гребешки, обжаренные на сковороде Sticky Pan-Fried Scallops
Сезон 2 Серия 9
27 января 2011
Пицца от Читера Cheat's Pizza
Сезон 2 Серия 10
28 января 2011
Хрустящий лосось Crispy Salmon
Сезон 2 Серия 11
31 января 2011
Нежная летняя паста Wonky Summer Pasta
Сезон 2 Серия 12
1 февраля 2011
Фаршированный цыпленок по-кипрски Stuffed Cypriot Chicken
Сезон 2 Серия 13
2 февраля 2011
Британский пикник British Picnic
Сезон 2 Серия 14
3 февраля 2011
Сардины Sardines
Сезон 2 Серия 15
4 февраля 2011
Стейк по-индийски Steak Indian-Style
Сезон 2 Серия 16
7 февраля 2011
Вкусная треска в корочке Tasty Crusted Cod
Сезон 2 Серия 17
8 февраля 2011
Куриные шашлыки Chicken Skewers
Сезон 2 Серия 18
9 февраля 2011
Брокколи Орекьетт Broccoli Orecchiette
Сезон 2 Серия 19
10 февраля 2011
Копченый лосось Smoked Salmon
Сезон 2 Серия 20
11 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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