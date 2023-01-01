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Обеды за 30 минут от Джейми
Сезоны
Обеды за 30 минут от Джейми, список сезонов
Jamie's 30 Minute Meals
12+
Год выпуска
2010
Страна
Великобритания
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Channel 4
Список сезонов телешоу «Обеды за 30 минут от Джейми»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
11 октября 2010 - 5 ноября 2010
Сезон 2 / Season 2
20 эпизодов
17 января 2011 - 11 февраля 2011
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