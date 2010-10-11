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Постер телешоу Обеды за 30 минут от Джейми
Постер телешоу Обеды за 30 минут от Джейми
Постер телешоу Обеды за 30 минут от Джейми
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Обеды за 30 минут от Джейми

Обеды за 30 минут от Джейми (2010 - 2011)

Jamie's 30 Minute Meals 18+
Год выпуска 2010
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность телешоу 16 часов 40 минут

О чем телешоу

В программе «Обеды от Джейми за 30 минут» знаменитый на весь мир шеф-повар призывает зрителей отказаться от доставки фаст-фуда и доказывает, что приготовление вкусной и здоровой еды может занять намного меньше времени, чем ожидание пиццы. На собственном примере он покажет, что сделать ужин, обед или завтрак - не только не обременительное занятие, но весьма увлекательное и подходящее даже очень занятым людям. Всего за полчаса Оливер приготовит блюда для полноценного приема пищи, а их фишкой станет простота рецептуры и натуральный состав: повар пользуется урожаем с собственного огорода.

В ролях
В ролях
Джейми Оливер
Джейми Оливер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Сезоны
Обеды за 30 минут от Джейми - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 20 эпизодов
 
Обеды за 30 минут от Джейми - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 20 эпизодов
 
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