Обеды за 30 минут от Джейми (2010 - 2011)

В программе «Обеды от Джейми за 30 минут» знаменитый на весь мир шеф-повар призывает зрителей отказаться от доставки фаст-фуда и доказывает, что приготовление вкусной и здоровой еды может занять намного меньше времени, чем ожидание пиццы. На собственном примере он покажет, что сделать ужин, обед или завтрак - не только не обременительное занятие, но весьма увлекательное и подходящее даже очень занятым людям. Всего за полчаса Оливер приготовит блюда для полноценного приема пищи, а их фишкой станет простота рецептуры и натуральный состав: повар пользуется урожаем с собственного огорода.