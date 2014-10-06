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Постер к 3-му сезону сериала Карпов
Киноафиша Сериалы Карпов Сезоны Сезон 3

Карпов 16+
Оригинальное название Сезон 3
Премьера сезона 6 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Карпов»

В 3-м сезоне сериала «Карпов» в городе вновь начинается разгул преступности. Пока полиция берет взятки или попросту отсиживается по участкам, крупная группировка грабит, убивает и мошенничает, из-за чего страдают многие невинные люди. Тем временем местный «Бэтмен» Станислав Карпов усердно пытается завязать с темным прошлым и забыть о стоптанных в грязь погонах. Теперь у него есть любимая супруга и ребенок, которые нуждаются в нем живом и здоровом. И все же Стас не может оставаться в стороне, когда бывшие коллеги затевают тайную операцию по устранению мафии. Каждое убийство бандита они маскируют под несчастный случай.

Список серий 3-го сезона сериала «Карпов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Убийца
Сезон 3 Серия 1
6 октября 2014
Откровение
Сезон 3 Серия 2
6 октября 2014
Когда мы были милицией
Сезон 3 Серия 3
7 октября 2014
Цепные псы
Сезон 3 Серия 4
7 октября 2014
Кровь их на них
Сезон 3 Серия 5
8 октября 2014
Ребёнок
Сезон 3 Серия 6
8 октября 2014
Заметая следы
Сезон 3 Серия 7
9 октября 2014
Выхода нет
Сезон 3 Серия 8
9 октября 2014
Жертва
Сезон 3 Серия 9
13 октября 2014
Всего одна ночь
Сезон 3 Серия 10
13 октября 2014
Побег
Сезон 3 Серия 11
14 октября 2014
Город N
Сезон 3 Серия 12
14 октября 2014
Мышеловка
Сезон 3 Серия 13
15 октября 2014
Банда
Сезон 3 Серия 14
15 октября 2014
Старый друг
Сезон 3 Серия 15
16 октября 2014
Свет в аду
Сезон 3 Серия 16
16 октября 2014
Необходимое зло
Сезон 3 Серия 17
20 октября 2014
Выбирая сторону
Сезон 3 Серия 18
20 октября 2014
Король
Сезон 3 Серия 19
21 октября 2014
Война и мир
Сезон 3 Серия 20
21 октября 2014
Мама
Сезон 3 Серия 21
22 октября 2014
По закону
Сезон 3 Серия 22
22 октября 2014
Родная кровь
Сезон 3 Серия 23
23 октября 2014
Круговорот
Сезон 3 Серия 24
23 октября 2014
Опасное видео
Сезон 3 Серия 25
27 октября 2014
Тёмные пятна
Сезон 3 Серия 26
27 октября 2014
Шрамы
Сезон 3 Серия 27
28 октября 2014
Безумный мир
Сезон 3 Серия 28
28 октября 2014
Заложница
Сезон 3 Серия 29
29 октября 2014
Мясо
Сезон 3 Серия 30
29 октября 2014
Отец и дети
Сезон 3 Серия 31
30 октября 2014
Хороший человек
Сезон 3 Серия 32
30 октября 2014
График выхода всех сериалов
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