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Постер к 1-му сезону сериала Карпов
Киноафиша Сериалы Карпов Сезоны Сезон 1

Карпов 16+
Оригинальное название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 32
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Карпов»

В 1-м сезоне сериала «Карпов» в центре событий оказывается бывший милиционер Стас Карпов. Когда-то мужчина занимал высокую должность и имел звание подполковника. Но после непростого судебного разбирательства его приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике. На свободу бывший мент выходит спустя несколько лет, когда милиция сменяется полицией, «лихие 90-е» – деловым миром бизнеса, а коллеги – врагами. Теперь служба в органах Стасу не светит, поэтому ему приходится найти подработку охранником на складе. Но там он видит объявление о розыске опасного преступника. Карпов понимает, что он знает, как и где его найти.

Список серий 1-го сезона сериала «Карпов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Здесь темно и тихо
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2012
Свидетель
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2012
Со дна
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2012
Куш
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2012
Проверка на прочность
Сезон 1 Серия 5
26 сентября 2012
Огонь
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2012
Часть той силы
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2012
Сети
Сезон 1 Серия 8
27 сентября 2012
Хобот
Сезон 1 Серия 9
28 сентября 2012
Крючок
Сезон 1 Серия 10
28 сентября 2012
Никому не нужный псих
Сезон 1 Серия 11
1 октября 2012
Сон
Сезон 1 Серия 12
1 октября 2012
Гости из прошлого
Сезон 1 Серия 13
2 октября 2012
Переворот
Сезон 1 Серия 14
2 октября 2012
Cхватка
Сезон 1 Серия 15
3 октября 2012
Для друга
Сезон 1 Серия 16
3 октября 2012
Слишком живой для мертвеца
Сезон 1 Серия 17
4 октября 2012
Нежить
Сезон 1 Серия 18
4 октября 2012
Чужая земля
Сезон 1 Серия 19
5 октября 2012
Признание
Сезон 1 Серия 20
5 октября 2012
Слишком много вопросов
Сезон 1 Серия 21
5 октября 2012
Киллер
Сезон 1 Серия 22
8 октября 2012
Входной билет
Сезон 1 Серия 23
8 октября 2012
Грязные игры
Сезон 1 Серия 24
9 октября 2012
Группа смерти
Сезон 1 Серия 25
9 октября 2012
Колпак
Сезон 1 Серия 26
10 октября 2012
Бойня
Сезон 1 Серия 27
10 октября 2012
Снежная королева
Сезон 1 Серия 28
11 октября 2012
Другие
Сезон 1 Серия 29
11 октября 2012
Звериная стая
Сезон 1 Серия 30
12 октября 2012
Зомби
Сезон 1 Серия 31
12 октября 2012
Тьма или Света
Сезон 1 Серия 32
12 октября 2012
График выхода всех сериалов
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