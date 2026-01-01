Постеры сериала «Карпов»

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Скоро в прокате «Рейс 298»
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Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения
Мой черный список в «Светофоре»: 4 товара, которые не беру даже со скидкой 90% (и 5 товаров, который просто огонь)
«Первый отдел», конечно, прекрасен, но пока ждете 6 сезон — включите эти 3 новинки: 100% не дадут уснуть перед экраном
«С приветом по планетам»: первые зрители горько пожалели, что вообще пошли в кино на «Супергёрл»
Урсуляк впервые за долгое время высказался о продолжении «Ликвидации» с Гоцманом: «Можете не беспокоиться»
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