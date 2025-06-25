Меню
Сериалы
Карпов
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Сериал «Карпов» настолько мрачный, что многие его не досмотрели, а зря: рассказываем, каким горем кончился спин-офф «Глухаря»
Все близилось к хэппи-энду, на который главный герой, впрочем, даже не рассчитывал.
Написать
25 июня 2025 20:32
Пересмотрели уже все детективы? Тогда вот еще один российский сериал от сценариста «Шефа» — рейтинг даже выше
Он является спин-оффом другого не менее популярного проекта.
4 комментария
14 апреля 2025 08:27
Вышел после финала «Глухаря», но оказался популярнее: в этом сериале снялись все звезды детектива НТВ, кроме Аверина
Входит в список лучших проектов телеканала.
1 комментарий
5 апреля 2025 19:05
