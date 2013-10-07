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Постер к 2-му сезону сериала Карпов
Киноафиша Сериалы Карпов Сезоны Сезон 2

Карпов 16+
Оригинальное название Сезон 2
Премьера сезона 7 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 30
Продолжительность сезона 22 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Карпов»

Во 2-м сезоне сериала «Карпов» некогда робкая Светлана становится настоящей бизнес-леди и буквально прогрызает себе путь к успеху. Иващук, напротив, сдает позиции, а Зотов открывает себя с неожиданной стороны. Тем временем Стас Карпов пытается отойти от тяжелой потери одного из самых близких людей. Однако оставаться в стороне от опасности, особенно когда страдают другие, – не в его правилах. Поэтому он сам лезет в расследование и даже под прикрытием нанимается охранником к видному политику, который может иметь какое-то отношение к убийству. Но в предвыборном штабе он находит целый ворох компромата… и заодно проблем.

Список серий 2-го сезона сериала «Карпов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пациент
Сезон 2 Серия 1
7 октября 2013
Давид и Голиаф
Сезон 2 Серия 2
7 октября 2013
Конкурент
Сезон 2 Серия 3
8 октября 2013
Близнецы
Сезон 2 Серия 4
8 октября 2013
Монстры
Сезон 2 Серия 5
9 октября 2013
Воровская справедливость
Сезон 2 Серия 6
9 октября 2013
Серый кардинал
Сезон 2 Серия 7
10 октября 2013
Ничего, кроме правды
Сезон 2 Серия 8
10 октября 2013
Ложный след
Сезон 2 Серия 9
14 октября 2013
Помощь
Сезон 2 Серия 10
14 октября 2013
Хороший отец
Сезон 2 Серия 11
15 октября 2013
Погром
Сезон 2 Серия 12
15 октября 2013
Чужая жизнь
Сезон 2 Серия 13
16 октября 2013
Маскарад
Сезон 2 Серия 14
16 октября 2013
Огонь
Сезон 2 Серия 15
17 октября 2013
Куда ты?
Сезон 2 Серия 16
17 октября 2013
Пустой барабан
Сезон 2 Серия 17
21 октября 2013
Большие планы
Сезон 2 Серия 18
21 октября 2013
Охотник становится мишенью
Сезон 2 Серия 19
22 октября 2013
Самурай
Сезон 2 Серия 20
23 октября 2013
Письмо с того света
Сезон 2 Серия 21
23 октября 2013
Ход конём
Сезон 2 Серия 22
24 октября 2013
Здесь прольется кровь
Сезон 2 Серия 23
28 октября 2013
Чужак
Сезон 2 Серия 24
28 октября 2013
Вера должна умереть
Сезон 2 Серия 25
29 октября 2013
Смерть Петрову!
Сезон 2 Серия 26
29 октября 2013
Выбор
Сезон 2 Серия 27
30 октября 2013
Место, где каждый может…
Сезон 2 Серия 28
30 октября 2013
Коронованный
Сезон 2 Серия 29
31 октября 2013
Менты
Сезон 2 Серия 30
31 октября 2013
График выхода всех сериалов
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