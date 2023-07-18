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Постер к 1-му сезону сериала Правосудие: Первобытный город
Киноафиша Сериалы Правосудие: Первобытный город Сезоны Сезон 1

Justified: City Primeval
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Правосудие: Первобытный город»

В 1-м сезоне сериала «Правосудие: Первобытный город» события разворачиваются в солнечном Майами, где уже восемь лет живет со своей семьей знаменитый маршал американской полиции Рейлан Гивенс. Он оставил позади Кентукки с его преступностью и пытается забыть о прошлых проблемах. Теперь он в первую очередь отец для четырнадцатилетней девочки, а потом уже коп. Однако отказаться от своего призвания невозможно. На шоссе во Флориде Рейлан случайно встречается с давним врагом – Диким человеком. Клемент Мэнселл, скрывающийся под этим именем, все еще на свободе. Более того, он нанял опытного беспринципного адвоката – настоящую акулу Кэролин Уайлдер.

Список серий сериала Правосудие: Первобытный город График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первобытный город City Primeval
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2023
Дикий человек из Оклахомы The Oklahoma Wildman
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2023
Удары в спину Backstabbers
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2023
Кокомо Kokomo
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2023
Ты в порядке? You Good?
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2023
Прощай Adios
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2023
Дымящийся пистолет The Smoking Gun
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2023
Вопрос The Question
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2023
График выхода всех сериалов
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