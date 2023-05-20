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Постер к 1-му сезону сериала Абонемент на расследование. Ночной гость
Киноафиша Сериалы Абонемент на расследование. Ночной гость Сезоны Сезон 1

Абонемент на расследование. Ночной гость 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Абонемент на расследование. Ночной гость»

В 1-м сезоне сериала «Абонемент на расследование. Ночной гость» москвич Станислав Талич пытается справиться с последствиями личной драмы, поэтому он переезжает подальше от столицы в тихий провинциальный городок и устраивается работать в библиотеку. Но расслабиться ему не удается: выходя однажды с работы, он замечает в мусорном баке труп светловолосой девушки. На вызов приезжает женщина-оперативник Гликерия Давыдова. Тщательно осмотрев место преступления, она постановляет: никакого тела там нет, а у Станислава галлюцинации. Но на следующий день он видит объявление об исчезновении блондинки, похожей на его находку.

Список серий 1-го сезона сериала «Абонемент на расследование. Ночной гость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 мая 2023
График выхода всех сериалов
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