Режиссер Клим Шипенко взялся воплощать в жизнь безумную идею: съемки фильма в космическом пространстве. На роль главной героини пробовалась ни одна талантливая девушка, но только двадцати счастливицам была предоставлена возможность показать, на что они способны. Актрисы и спортсменки отправились на изнурительные тренировки в центр, где готовят к полету настоящих космонавтов. Документальный сериал «Вызов. Первые в космосе» расскажет о том, как проходил отбор для одного из самых амбициозных проектов российского кинематографа.