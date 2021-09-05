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Киноафиша Сериалы Вызов. Первые в космосе

Вызов. Первые в космосе (2021 - 2021)

Вызов. Первые в космосе 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность телешоу 7 часов 30 минут
Смотрите за 1
О чем телешоу

Режиссер Клим Шипенко взялся воплощать в жизнь безумную идею: съемки фильма в космическом пространстве. На роль главной героини пробовалась ни одна талантливая девушка, но только двадцати счастливицам была предоставлена возможность показать, на что они способны. Актрисы и спортсменки отправились на изнурительные тренировки в центр, где готовят к полету настоящих космонавтов. Документальный сериал «Вызов. Первые в космосе» расскажет о том, как проходил отбор для одного из самых амбициозных проектов российского кинематографа.

В ролях
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Клим Шипенко
Клим Шипенко
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Мария Валешная
Мария Валешная
Константин Эрнст
Константин Эрнст
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Сезоны
Вызов. Первые в космосе - Сезон 1 Сезон 1
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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