

В центре событий оказывается Мань Ни — стойкая девушка, которая торгует в бутике дорогой одежды. С каждым днем ей все сложнее заставить себя идти на работу. Другая героиня, Гу Цзя, отличная домохозяйка и хранительница очага со спокойным течением жизни. Она даже не догадывается, что впереди ее ожидает тяжелое испытание. Сяо Цинь работает в офисе и чувствует, что ее семейная жизнь зашла в тупик. Судьбы этих трех разных женщин неожиданным образом пересекаются, чтобы помочь им взглянуть на свою жизнь совсем другими глазами.