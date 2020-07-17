Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Всего лишь тридцать
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Всего лишь тридцать

Всего лишь тридцать (2020 - 2020)

Nothing But Thirty 16+
Год выпуска 2020
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Dragon TV
Продолжительность сериала 32 часа 15 минут
О чем сериал


В центре событий оказывается Мань Ни — стойкая девушка, которая торгует в бутике дорогой одежды. С каждым днем ей все сложнее заставить себя идти на работу. Другая героиня, Гу Цзя, отличная домохозяйка и хранительница очага со спокойным течением жизни. Она даже не догадывается, что впереди ее ожидает тяжелое испытание. Сяо Цинь работает в офисе и чувствует, что ее семейная жизнь зашла в тупик. Судьбы этих трех разных женщин неожиданным образом пересекаются, чтобы помочь им взглянуть на свою жизнь совсем другими глазами.

В ролях
В ролях
Ян Лисинь
Тун Яо
Мао И
Эдвард Ма
Янь Цзыдун
Ли Цзэфэн
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Самые странные сериалы Самые странные сериалы
Сезоны
Всего лишь тридцать - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 43 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App