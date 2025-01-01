Меню
«Постучись в мою дверь в Москве» вернулся с громким продолжением — график выхода всех 60 серий 2 сезона и новые интриги (увы, без Волкова)
Злодей с нюансом: вот кто станет главным героем в «Зверополисе 2», кроме Джуди и Ника
В каких войсках на самом деле служил Данила из «Брата»: в фильме мелькает военное фото, но это заметили немногие
Тест для выросших на кино СССР: всомните 5 фильмов о роботах по кадрам – страшилы из «Ну, погоди!» здесь не будет
10 самых рейтинговых аниме на IMDb в октябре: «Ван-Пис» и «Гачиакута» не на вершине – их нагло столкнул тайтл с оценкой 9.8
«Духовная сестра Катерины»: не тратьте время на поиск аналогов «Москва слезам не верит» – ИИ за секунду выявил 3 ленты с рейтингом 7.3+
«Жить, как говорится, хорошо», но с отвращением: из-за кино Вицин страдал, терпел боль, а однажды и унижение
Не замечали 20+ лет: в «Бригаде» затаился временной ляп – найти можно в 8-й серии, проверьте и вы себя (фото)
У нового мультфильма Netflix — вайб «Шоколадной фабрики» и 5,9 млн просмотров: за неделю пробил себе дорогу в мировой топ
«Честно-честно последний заезд»: Вин Дизель вытащил «Форсаж» из забвения — 11-й части все-таки дали зеленый свет
«Постучись в мою дверь» с налетом Островского: российский сериал сняли в формате турдизи — здесь и Стамбул в кадре, и актер из «Основания: Осман»
