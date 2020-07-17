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Постер к 1-му сезону сериала Всего лишь тридцать
Киноафиша Сериалы Всего лишь тридцать Сезоны Сезон 1

Nothing But Thirty 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 43
Продолжительность сезона 32 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Всего лишь тридцать»

В 1-м сезоне сериала «Всего лишь тридцать» главными героинями оказываются три тридцатилетние женщины, которые сталкиваются с серьезным давлением и чувствуют, что их жизнь движется не в том направлении. Мань Ни обладает твердым характером и железной волей, но постепенно чувствует, что устала и хочет в корне поменять свою жизнь. Гу Цзя волею судьбы сталкивается серьезным испытанием. Сяо Цинь не понимает, что делать со своими отношениями, поскольку семейная жизнь превратилась в настоящее болото. Эти женщины не похожи друг на друга, однако судьба сталкивает их, чтобы они доказали сами себе: 30 лет — не рубеж, а шанс начать все с чистого листа.

Список серий 1-го сезона сериала «Всего лишь тридцать» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июля 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 июля 2020
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 июля 2020
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 июля 2020
Эпизод 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
21 июля 2020
Эпизод 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 июля 2020
Эпизод 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 июля 2020
Эпизод 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июля 2020
Эпизод 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 июля 2020
Эпизод 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 июля 2020
Эпизод 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
24 июля 2020
Эпизод 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
25 июля 2020
Эпизод 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
26 июля 2020
Эпизод 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
26 июля 2020
Эпизод 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
27 июля 2020
Эпизод 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
27 июля 2020
Эпизод 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
28 июля 2020
Эпизод 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
28 июля 2020
Эпизод 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
29 июля 2020
Эпизод 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
29 июля 2020
Эпизод 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
30 июля 2020
Эпизод 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
30 июля 2020
Эпизод 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
31 июля 2020
Эпизод 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
31 июля 2020
Эпизод 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
1 августа 2020
Эпизод 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
2 августа 2020
Эпизод 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
2 августа 2020
Эпизод 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
3 августа 2020
Эпизод 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
3 августа 2020
Эпизод 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
4 августа 2020
Эпизод 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
4 августа 2020
Эпизод 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
5 августа 2020
Эпизод 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
5 августа 2020
Эпизод 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
6 августа 2020
Эпизод 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
6 августа 2020
Эпизод 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
7 августа 2020
Эпизод 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
7 августа 2020
Эпизод 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
8 августа 2020
Эпизод 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
9 августа 2020
График выхода всех сериалов
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