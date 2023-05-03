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Постер к 1-му сезону сериала Эд Ширан: Сумма всего этого
Киноафиша Сериалы Эд Ширан: Сумма всего этого Сезоны Сезон 1

Ed Sheeran: The Sum of It All
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого»

В 1-м сезоне сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого» зрители окунутся в закулисную жизнь британской поп-звезды. Молодой и никому не известный парень по имени Эд Ширан впервые заявил о себе миру в 2005 году. Работая техническим сотрудником на концертах нескольких известных групп, он решил попытать собственную удачу и выпустил мини-альбом The Orange Room. Вслед на первой пластинкой последовали еще два студийных диска. Не заставил себя ждать и первый концертный тур исполнителя. К 2014 году его клипы уже набирали 2,5 миллиона просмотров за сутки, а с Эдом мечтали работать лучшие студии и продюсеры страны.

Список серий 1-го сезона сериала «Эд Ширан: Сумма всего этого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Любовь Love
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2023
Потеря Loss
Сезон 1 Серия 2
3 мая 2023
Сосредоточенность Focus
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2023
Баланс Balance
Сезон 1 Серия 4
3 мая 2023
График выхода всех сериалов
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