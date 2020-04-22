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Постер к 2-му сезону сериала Бандитский Петербургер
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербургер Сезоны Сезон 2

Бандитский Петербургер 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бандитский Петербургер»

Во 2-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» Хот-дог продолжает заправлять преступной группировкой в величественном, но опасном городе Петербургере. Он известен своей жестокостью и беспринципностью. Хот-Догу не составит труда надавать тумаков прохожему или отобрать чужой автомобиль. У главного героя есть приспешники, которые готовы выполнить любой приказ своего босса, а также неприятели, мечтающие поквитаться с ним. Счастливчик Лукано, Аль Компото и Фрэнк Капустелло помогают лидеру держать в ежовых рукавицах весь Петербургер. Но даже самые преданные помощники криминального авторитета порой способны на предательство....

Список серий 2-го сезона сериала «Бандитский Петербургер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
1 серия
Сезон 2 Серия 1
22 апреля 2020
2 серия
Сезон 2 Серия 2
29 апреля 2020
3 серия
Сезон 2 Серия 3
6 мая 2020
4 серия
Сезон 2 Серия 4
13 мая 2020
5 серия
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2020
6 серия
Сезон 2 Серия 6
27 мая 2020
7 серия
Сезон 2 Серия 7
3 июня 2020
8 серия
Сезон 2 Серия 8
10 июня 2020
9 серия
Сезон 2 Серия 9
17 июня 2020
10 серия
Сезон 2 Серия 10
24 июня 2020
График выхода всех сериалов
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