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Постер к 3-му сезону сериала Бандитский Петербургер
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербургер Сезоны Сезон 3

Бандитский Петербургер 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бандитский Петербургер»

В 3-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» Сяке распылила по всему Петербургеру споры плесени, в связи с чем в городе началась эпидемия. Справиться с нею можно только при помощи жидкого азота, но он быстро кончается. Горожанам приходится бороться на выживание, разворачивается настоящая схватка за последний баллон жидкого азота. Лимон и Лайм должны остановить свою бывшую подругу Сяке, пока городу и всем обитателям не наступил конец. Власти изолировали Петербургер и отправили его под купол. Сяке попалась на радары Цветной Капусты, который мстит за Брокколи и убийцу Кукурузы. Лимону и Лайме готовы оказать помощь в поимке злоумышленницы.

Список серий 3-го сезона сериала «Бандитский Петербургер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
1 серия
Сезон 3 Серия 1
8 октября 2020
2 серия
Сезон 3 Серия 2
15 октября 2020
3 серия
Сезон 3 Серия 3
22 октября 2020
4 серия
Сезон 3 Серия 4
29 октября 2020
5 серия
Сезон 3 Серия 5
5 ноября 2020
6 серия
Сезон 3 Серия 6
12 ноября 2020
7 серия
Сезон 3 Серия 7
19 ноября 2020
8 серия
Сезон 3 Серия 8
26 ноября 2020
9 серия
Сезон 3 Серия 9
3 декабря 2020
10 серия
Сезон 3 Серия 10
10 декабря 2020
11 серия
Сезон 3 Серия 11
17 декабря 2020
12 серия
Сезон 3 Серия 12
24 декабря 2020
13 серия
Сезон 3 Серия 13
31 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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