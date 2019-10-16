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Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербургер
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербургер Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербургер 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербургер»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербургер» действие происходит в большом городе с весьма криминогенной обстановкой. Там горячие пирожки и острые перчики устраивают банды и решают свои вопросы при помощи оружия. В центре событий оказывается молодой Хот-дог, который живет вместе со своим родителем — пожилым мафиози, давно отошедшим от дел. В день своего 18-летия Хот-дог вступает в преступную группировку. В это время герой узнает, что его отец мертв. Молодой человек собирает всю свою волю в булки и собирается разобраться, что случилось с его отцом. Он начинает работать на банды вредной и полезной пищи...

Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербургер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
1 серия
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2019
2 серия
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2019
3 серия
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2019
4 серия
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2019
5 серия
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2019
6 серия
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2019
7 серия
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2019
8 серия
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2019
9 серия
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2019
10 серия
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2019
11 серия
Сезон 1 Серия 11
25 декабря 2019
12 серия
Сезон 1 Серия 12
1 января 2020
График выхода всех сериалов
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